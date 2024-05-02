Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2022-2023 bitkisel üretim sezonu (Kuru Tarım, Nadas, Sulu Yem Bitkileri, Narenciye, Bağ, Meyve Ağaçları, Zeytin, Badem, Harup, Sebze, Sera Alanları, İlkbahar ve Sonbahar Patatesi) ve 2023 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8 bin 953 üreticiye hakedişlerinin yüzde 50’lik ilk kısmı olan 75.150.180,00 TL Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan yıllık ödeme takvimi doğrultusunda üreticilerimizin hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üreticilerimiz kartlarına aktarılan hakkedişlerini yarından itibaren akaryakıt istasyonlarında kullanabilirler" denildi.