Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk kez 2024 yılı “Tarımsal Desteklerin Belirlenmesi” başlıklı Bakanlar Kurulu kararında duyurulan ve Veteriner Dairesi tarafından takibi yapılan destekten 29 büyükbaş hayvan üreticisine ödeme yapıldı.

Üreticiler, suni tohumlamadan doğan 517 adet buzağıya karşılık, buzağı başı 3 bin TL’den, toplamda 1 milyon 551 bin TL almaya hak kazandı.

Üreticilerin hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve ilgili bankanın şubelerinden alabileceği kaydedildi.