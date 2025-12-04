Görüşmede iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve sosyal politika alanlarında iş birliğinin artırılması ele alındı. Bakan Hasipoğlu, iki ülke arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hasipoğlu, 2026 yılını “Aile Refahı Yılı” ilan etmek istediklerini belirterek, bu doğrultuda yoğun bir hazırlık süreci yürüttüklerini ifade etti. Bakanlık bünyesinde Aile Gelişim ve Danışmanlık Merkezi ile çeşitli eğitim merkezleri kurma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Hasipoğlu, kadın ve çocuklara verilen önemin altını çizdi.

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, “İki kardeş ülke arasında aile, kadın, çocuk ve sosyal politikalar alanında yapılabilecek iş birliği anlaşmalarını değerlendirmek istiyoruz.” dedi.

Hasipoğlu ayrıca Muradova’yı KKTC’ye ziyaret gerçekleştirmeye davet etti.

Aile, Kadın ve Çocuk Problemleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ise Bakan Hasipoğlu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasında sosyal politika alanında iş birliğinin güçlendirilmesine hazır olduklarını belirtti.