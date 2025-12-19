Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, 2025–2034 Turizm Master Planı’nın tamamlandığını ve önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’na sunulacağını açıkladı.

Yaklaşık 350 sayfadan oluşan planın, ülkede bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı ve en geniş katılımlı turizm planı olduğunu belirten Aktunç, çalışmaya belediyeler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, muhtarlar ve birçok kurumun katkı koyduğunu ifade etti.

Aktunç, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş ve ekibine, Muharrem Tuna ve çalışma arkadaşlarına, proje koordinatörü Orhan Atasoy’a teşekkür etti. Planın uygulanmasının Master Plan Denetleme Kurulu tarafından takip edileceğini vurgulayan Aktunç, bu kurulun çalışmanın siyasi etkilerden uzak kalmasını sağlayacağını kaydetti.

Turizmin siyaset üstü bir sektör olduğunu ifade eden Aktunç, sürece verdiği destekten dolayı Bakan Fikri Ataoğlu’na teşekkür ederek, “Zor oldu ama çok başarılı oldu. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.