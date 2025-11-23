Lefkoşa Ali Şube’de görevli polis memuru Berat Kızmaz, Emre Özdiken, Gönyeli Karakolunda görevli Mehmet İş ve Güzelyurt Adli Şube’de görevli Tahsin Denizsever bölgelerinde yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktardı.
Polis Özdiken, 22.11.2025 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimi kapsamında yapılan muhaceret kontrolleri sırasında, 22 kişinin KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının belirlendiğini söyledi.
Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağını belirterek, ek süre talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Lefkoşa bölgesinde yakalanan zanlıların 3, Güzelyurt’ta yakalanan zanlıların ise 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.