Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Onur Gazinocu olguları aktardı. Polis,31 Ekim 2025 tarihinde KKTC'ye çok sayıda silah getirildiğine dair bilgi alındığını söyledi. Polis, yapılan Siper Operasyonu'nda ilk etapta H.A’nın tutuklandığını ve tasarrufunda 11 adet silah, 11 şarjör ve canlı mermiler ele geçirildiğini kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı olarak Y.S’nin de tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 19 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Bostancı’da kurumuş su kuyusunda plastik aksamları zarar görmüş 8 adet silah daha ele geçirdiklerini ifade etti. Polis memuru, toplam silah sayısı 19'a çıkarken, zanlıların cep telefonlarında yapılan inceleme sonucu silahları Lefkoşa’da S.A’dan aldıklarının belirlendiğini söyledi. Polis, S.A’nın aranan şahıs ilan edildiğini, 22 Kasım tarihinde Mağusa limanından ülkeye giriş yaparken yakaladığını kaydetti. Polis memuru soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, zanlının silahları ülkeye nasıl getirdiğinin araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.