Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV), CENGO-V Vakfı işbirliği ve Telsim ana sponsorluğu ile düzenlediği 22. Orkide Yürüyüşü, 6 Nisan Pazar günü Lefke’de gerçekleşiyor.

22. Orkide Yürüyüşü ile ilgili olarak Telsim binasında düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz çevrimiçi katılırken, CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu, yürüyüşün gerçekleşeceği Lefke ilçesi Belediye Başkanı Aziz Kaya, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Dima Discount Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar, Dağcılık Spor Derneği Başkanı Mustafa Kendir, Girne Con Kahve temsilcisi Vuslat Büyükalsancak ve Play FM Genel Yayın Yönetmeni Ali Dervişoğlu katılarak açıklamalarda bulundu.

CAMGÖZ: “BU YILKİ ORKİDE YÜRÜYÜŞÜ’NÜN TEMASI: NÖROBLASTOM...”

Bilgilendirme toplantısına Londra’dan çevrimiçi katılan Prof. Dr. Mustafa Camgöz, bu yıl 22. si yapılacak olan Orkide Yürüyüşü ile rekor kırdıklarını, yürüyüşün Kıbrıs’ın en büyük hayır etkinliği olduğunu vurgulayarak önemli noktalara değindi. Konuşmasında KAV’ın ülkenin; hem ulusal hem de uluslararası araştırma yapan tek vakfı olduğunu belirten Prof. Dr. Camgöz, yaptıkları çalışmalar ve kaydettikleri ilerlemelerle ilgili olarak toplumu; yürüyüş günü yayınlayıp dağıttıkları raporlar ile bilgilendirdiklerini belirtti.

KAV ve Cengo-V’nin işbirliklerine de değinen Prof. Dr. Mustafa Camgöz, kanserin büyük bir sorun olduğunu, iki vakfın kanser sorununu birlikte ele aldıklarını belirterek bu işbirliğinin ve ortaya konulan çalışmaların topluma da örnek olmasını dilediğini kaydetti.

Bu yılki yürüyüşün “Nöroblastom” teması ile gerçekleşeceğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Camgöz, bu kanser türünün Kıbrıs’ta da görüldüğünü belirterek Nöroblastom ile ilgili çalışmaları başlattıklarını belirterek bu konudaki bilgilerin yürüyüş günü dağıtılacak ilerleme raporunda olacağını kaydetti.

Prof. Dr. Mustafa Camgöz konuşmasını, yürüyüşe destek veren sponsorlara ve yürüyüşe ev sahipliği yapacak olan Lefke halkına ve Lefke Belediyesi’ne teşekkür ederek tamamladı.

ÖZBEKOĞLU: “GELİN HEP BİRLİKTE OLALIM, KAV - CENGO-V İŞBİRLİĞİNİ BÜTÜN KIBRIS OLARAK YAPALIM”

Konuşmasına CENGO-V’nin kuruluş amacı ve yaptıklarından bahsederek başlayan CENGO-V Başkanı Özge Özbekoğlu, bir çocukluk çağı kanser türü olan ve tedavisi çok zor olan nöroblastom kapsamında KAV ile dört yıl öncesine dayanan işbirliklerine ve imzaladıkları Nöroblastom protokolüne değindi. “Prof. Dr. Mustafa Camgöz hoca ve ekibinin yürütmekte olduğu Nöroblastom projesine destek verme amaçlı imzaladığımız protokol kapsamında 4 yıldır bu yolu birlikte yürüyoruz. Bu kapsamda çok az toksit barındıran bir ilaç geliştirmekte olan Mustafa Camgöz ile bu yolda yürümek bizim için büyük bir gururdur” diyen Özge Özbekoğlu Orkide Yürüyüşü’nden elde edilecek her bir bağışın KAV ile ortak yürütülen projeye aktarılacağını kaydetti. Tüm halkı yürüyüşe ve projeye destek vermeye davet eden Özge Özbekoğlu; “gelin hep birlikte olalım, KAV - CENGO-V işbirliğini bütün Kıbrıs olarak yapalım” çağrısında bulundu.

KAYA: “6 NİSAN’DA İMKANI OLAN HERKESİ LEFKE’DE AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYACAĞIZ”

Sözlerine, 22. Orkide Yürüyüşü’ne ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek başlayan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya iki vakfa ve tüm sponsorlara teşekkür etti. Kaya, konuşmasında; yürüyüşün tarihinin ayrı bir özelliği olduğunu; portakal çiçeklerinin açtığı ve güzel bir ortamda gerçekleşecek olmasının ayrı bir güzellik olduğunu kaydetti ve imkanı olan herkesi Lefke’de ağırlamaktan onur duyacaklarını belirtti.

TANPINAR: ‘‘ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKMAMALI VE BÜTÜN TOPLUM BU ORTAK MÜCADELESİNE DEVAM ETMELİ”

22. Orkide Yürüyüşü'nde yine iki değerli vakıfla bir arada bu etkinliğin ana sponsoru olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz diyerek sözlerine başlayan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bu etkinliğin uzun soluklu bir organizasyon olduğunu, 22 yıldır devam ettiğini, KAV ve Mustafa Camgöz liderliğinde başladığını, her yıl büyüdüğünü ve son 4 yıldır da Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı ile çok daha büyük ve etkin bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Orkide Yürüyüşü’nün önemli bir farkındalık etkinliği olduğunu vurgulayan Tanpınar, kanserin kanayan yara olduğunu belirterek, “ateş düştüğü yeri yakmamalı ve bütün toplum bu konudaki ortak mücadelesine daha etkin bir şekilde devam etmelidir” dedi. 22. Orkide Yürüyüşü’nün adamızın çok güzel beldelerinden Lefke’de; Lefke Belediyesi’nin evsahipliğinde yapılacağını vurgulayan Fevzi Tanpınar, etkinliğin paydaşlarına değinerek; “her geçen yıl daha da genişliyoruz, daha da büyüyoruz... Sivil Toplum örgütlerinden destek alıyoruz, yürüyüş ekiplerimiz bizlere destek veriyor.. Eminim 6 Nisan Pazar günü saat 09.30’da Lefke Atatürk Parkı’nda hep beraber olacağız, bu illete karşı yürüyüşümüzle farkındalığımızı ortaya koyacağız” dedi.

ÇAĞLAR: “DİMA AİLESİ OLARAK BU YIL DA YÜRÜYÜŞTEYİZ...”

Konuşmasına etkinliğin, her yıl büyük bir dikkatle, özenle yapıldığına vurgu yaparak başlayan Dima Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar, önemli olanın her iki vakfın birlikte aynı sinerjiyle hareket etmesi olduğunu söyleyerek, Dima olarak bu yıl da etkinliğe gıda ve içecek konusunda destek vereceklerini kaydetti. Orkide Yürüyüşü’nün; her yıl artan katılımcısıyla ülkemizin en büyük etkinliği olmaya devam ettiğini belirten Çağlar, “Dima olarak bu etkinlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Bütün sponsorlara ve belediyemize yürükten teşekkür ediyoruz” dedi.

KENDİR: “BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR...”

Dağcılık Spor Derneği Başkanı Mustafa Kendir, derneğin kurulduğu 1995 yılından günümüze; bir program dahilinde doğa yürüyüşleri gerçekleştirdiklerini ve dernek olarak ülkemizin doğa yürüyüşü parkurlarının büyük bir kısmının belirleyicisi durumunda olduklarını kaydederek, bu yılki Orkide Yürüyüşü’nün Citta Slow Lefke’de yapılacağını, Lefke’nin doğal ve tarihi güzelliklerinin bir arada görüleceğini ifade etti. Kendir, “bir elin nesi var iki elin sesi var sözünden hareketle 6 Nisan’da Lefkede yapılacak 22.Orkide Yürüyüşü’ne tüm doğa severleri ve doğa yürüyüşçülerini davet ediyoruz” dedi.

DERVİŞOĞLU: “ORKİDE YÜRÜYÜŞÜ, UMUDUN, DAYANIŞMANIN VE BİLİNÇLENMENİN BİR SEMBOLÜ HALİNE GELMİŞTİR”

Orkide Yürüyüşü medya sponsoru Play FM’in sahibi Ali Dervişoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’ın en uzun soluklu ve en yüksek katılımlı organizasyonu olan Orkide Yürüyüşü artık yalnızca bir etkinlik değil aynı zamanda umudun, dayanışmanın ve bilinçlenmenin de bir sembolü haline gelmiştir. Bizler de Play FM olarak bu organizasyona medya sponsoru olmaktan büyük mutluluk duymaktayız” diyerek herkesi bu güzel organizasyona destek olmaya davet etti.

BÜYÜKALSANCAK: “BİZ, GİRNE CON AİLESİ OLARAK YÜRÜYÜŞTE OLACAĞIZ...”

Girne Con Kahve temsilcisi Vuslat Büyükalsancak da konuşmasında; Girne Con ailesi olarak 22.Orkide Yürüyüşü’nde olacaklarını kaydederek herkesi hem kahvelerini tatmaya hem de yürüyüşe destek olmaya davet etti.

6 Nisan Pazar sabahı 09:30’da Lefke Atatürk Parkı önünden başlayacak olan 22. Orkide Yürüşü’nün biletleri, 250 TL bağış karşılığı Deniz Plazalar ile Telsim Ortaköy Shop ve Lefke Belediyesi’nden temin edilebilecek.