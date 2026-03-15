Hastalığın önlenmesi amacıyla Mayıs 2025’ten itibaren tüm limanlarda gerekli tedbirlerin alınarak uygulamaya konulduğunu belirten Çavuş, buna rağmen ilk vakanın tespit edilmesinin ardından protokoller doğrultusunda gerekli tedbirlerin ve acil aşılama programının 48 saat içerisinde hayata geçirildiğini kaydetti. Çavuş ayrıca, hastalığın tespit edildiği andan itibaren hem Güney Kıbrıs’taki muhataplara hem de Avrupa Birliği yetkililerine gerekli bildirimlerin yapıldığını vurguladı.

Bakan Çavuş, hastalığın tespit edildiği günlerde Güney’den kaçak olarak getirilmeye çalışılırken 13 Aralık 2025 tarihinde Mağusa sınır bölgesinde tespit edilen 9 başlık bir buzağı grubunda yapılan ilk tetkiklerde Şap hastalığının pozitif çıktığını ve bu durumun Güney Kıbrıs makamlarına bildirildiğini hatırlattı. Ancak Güney Kıbrıs yetkililerinin bu konuya herhangi bir tepki vermemesinin, hastalığın Güney’de zaten var olduğuna işaret ettiğini belirten Çavuş, Kuzey’de görülen vakaların da Güney’den geldiğinin açık olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ta Şap hastalığının daha önce ortaya çıktığına dair bilgiler bulunduğunu belirten Çavuş, ekonomik ve politik nedenlerle bu durumun gizlendiğinin anlaşıldığını ifade etti. Hastalığın zamanında ciddiyetle ele alınmamasının ve gerekli önlemlerin alınmamasının bugün Güney’de daha ciddi sorunlara yol açtığını kaydeden Çavuş, bunun sorumluluğunu KKTC makamlarına ve hayvancılara yüklemeye çalışmanın gerçekleri değiştirmeyeceğini vurguladı.

KKTC’de tüm büyükbaş hayvanların iki kez aşılandığını, küçükbaş hayvanların aşılanmasına ise devam edildiğini belirten Çavuş, salgının başından bu yana yürürlükte olan karantina uygulamasının sürdüğünü ve başka herhangi bir bölgede hastalık belirtisine rastlanmadığını söyledi.

Hastalığın teşhis edilmesinden yalnızca 48 saat sonra Türkiye Cumhuriyeti’nden ilk etapta 250 bin doz aşının tedarik edildiğini belirten Çavuş, ardından Avrupa Birliği’nden de 500 bin doz aşının temin edildiğini ifade etti. Çavuş, KKTC tarafından defalarca iş birliği teklif edilmesine rağmen, Güney’de durumun çıkmaza girmesi üzerine Güney Kıbrıs makamlarının KKTC’den 60 bin doz aşı talep ettiğini ve bu talebin de iş birliği çerçevesinde karşılandığını kaydetti.

Güney’de yapılan suçlamalar yerine iş birliğinin tercih edilmesi durumunda tüm kurumlarıyla birlikte her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirten Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sürecin en az zararla atlatılması temennisinde bulundu.