“Bıçak artık kemiktedir. Bu düzeni yaratanlara, hırsızlara, yolsuzlara dur demek için, yetkililerin, ‘asilzadelerin’ da hesap vereceği bir düzen oluşturmak için, irademiz, özgür ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız için, 26 Nisan 2024 Cuma saat 18.00’de Dereboyu Citroen ışıklarında buluşup Meclis’e yürüyor, bu düzene hep birlikte sesimizi yükseltiyor, hesap soruyor, ‘yeter’ diyoruz.”

Açıklamada, “Adanın kuzeyinde hırsızlık, soygun, yağma, talan, rüşvet, torpil, peşkeş, kara para aklama düzeni” bulunduğu ve bundan ülkeyi yöneten siyasilerin ve yandaşlarının “nemalandığı” iddia edilerek, özetle şunlar kaydedildi:

“Sahte üniversiteler, eğitim kurumları, diplomalarla, ihalesiz yakıt alımlarıyla, vergi kaçakçılığı, yasa dışı izinler, vatandaşlıklarla, rüşvet, insan kaçakçılığı ile yaratılan bu çürümüş düzende; nüfus politikası olmaksızın imar plansız ve alt yapısız olarak sürdürülmekte, tarım toprakları inşaatlaştırılmakta, doğal kaynaklar, kıyılar, dereler, ormanlar talan edilmektedir. Üretim bitirilmekte, halk fakirleştirilip orta sınıf ortadan kaldırılırken, sermaye, bakanlar, ‘iktidar sahibi’ üst düzey yöneticiler ve İnterpol’ün aradığı suçlular da servetine servet katmaktadır.”

“Yargılanması gereken siyasilerin ülkeyi yönetir duruma geldiği ya da getirildiği” öne sürülen açıklamada, “Tarikatların, vakıf, dernek aracılığıyla örgütlenmelerine, bizzat ‘devlet’ eliyle izin verilmekte, çanak tutulmaktadır. Eğitimimize, üretimimize, sosyal alanlarımıza müdahaleye, kurumlarımızın ele geçirilmesine izin verilmektedir.” denildi.

Açıklamada, bu düzende yer alan “tüm yetkili ve sorumluların” hesap vermesi gerektiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

“Bu yağma düzenini yaratan ayrıcalıklı ‘asilzadeler’ açık ve şeffaf bir şekilde yargılanmalıdır. Yetkili ve sorumlu olan ancak yasaları malıymış gibi istediği şekle sokarak menfaat elde eden, anayasaya, yasalara uymayan, yandaşlarına ayrıcalıklar yaratarak ‘saadet zinciri’ oluşturanlar hesap vermelidir. Bu düzeni yaratanlar, bu düzenden nemalananlar yargılanmalı, hesap vermeli, bu bataklık kurutularak temiz toplum, temiz yönetim kurulmalıdır. Halkın alım gücünü yükseltecek, insanca yaşanabilecek ekonomik tedbirler alınmalı, stabil para birimine geçilmeli, yoksulluk bitmelidir. Kıbrıslı Türklerin iradesi ve kendi kendini yönetme hakkı iade edilmeli, sağlık, eğitim, nüfus, vatandaşlık alanlarındaki dayatma politikalara, tüm müdahalelere son verilmelidir. Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler ivedilikle başlatılmalı, federal çözümle sonuçlandırılmalı, adamızın kuzeyinin de uluslararası hukuk içerisinde olması sağlanmalıdır.”

Bildiriye imza koyan ve eyleme destek veren 26 kuruluş şöyle: “BASINSEN, BES, ÇAĞSEN, DEV-İŞ, ELSEN, GÜÇ-SEN, KOOPSEN, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, TIP-İŞ, TÜRKSEN, ARİF HASAN TAHSİN VAKFI, BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ, BARIŞ VE DEMOKRASİ İNİSİYATİFİ, HASDER, GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ, KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ, KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ, KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, YEŞİL BARIŞ HAREKETİ, BAĞIMSIZLIK YOLU, BKP, CTP, TDP, YKP.”

Fotoğraf: Arşiv