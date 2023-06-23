Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 02.35 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde, doğu istikametine doğru yönetimindeki ST 889 plakalı salon araç ile seyreden 28 yaşındaki Veysel Can Sütcü, seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Kemal Yaşar Apartmanı önlerine geldiğinde o esneda önünde aynı şerit içerisinde Lefkoşa bölgesindeki çöp konteynerlerindeki çöpleri boşaltmak için arka projektörleri ve tüm arka ışıkları yanar vaziyette durmakta olan 54 yaşındaki Fikri Murat yönetimindeki NV 533 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarptığı belirtildi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ST 889 plakalı araç sürücüsü Veysel Can Sütçü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza sonrası, NV 533 plakalı çöp kamyonunu şoförü Fikri Murat tutuklanırken, polisin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.