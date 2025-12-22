Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan belediyenin açıklamasında, Sipahi’de inşa edilen muhtarlık binasının önünde çevre düzenlemesi yapıldığı da kaydedildi.

Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı, bölgenin ihtiyaçlarını ön planda tutan hizmetleri kararlılıkla sürdüreceklerini de vurguladı.

Bakırcı, gerekli görülen noktalarda çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarının da eş zamanlı yürütüleceğini aktardı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Ziyamet, Gelincik, Boltaşlı ve Derince köylerini kapsayan güzergahlara döşenecek kaldırımla ilgili açıklama yapan Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı, projenin çevre düzenlemesiyle sınırlı kalmayacağını bölgedeki trafiği de rahatlatacağını söyledi.

