Bakanlıktan verilen bilgiye göre, saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, haftanın anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının yüzyıllar boyunca bu topraklarda egemen bir halk olarak yaşadığını söyledi.

Kıbrıs’ın İngilizler tarafından kiralanması ve sonrasında ilhak edilmesiyle başlayan süreçle birlikte ağır bedeller ödenerek bu toprakların vatan yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Bu bedel kanla ödendi, bize düşen görev ise ter dökmektir ve biz ter dökerek bu bedeli ödemeye hazırız” dedi.

Bayrak şiirindeki “Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dizelerine dikkat çeken ve Kıbrıs Türk halkının barışı, dünyayı ve yaşamı seven bir halk olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Ancak vatanımıza, insanımıza ve namusumuza saldırı olursa, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde söylediği gibi elimizdeki imkânlara bakmadan ayağa kalkar, vatan aşkı için mücadele ederiz” ifadelerini kullandı.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin, milli mücadele döneminde karanlığa ışık tutan ve milli şuurun oluşmasına katkı sağlayan çok önemli bir kurum olduğuna da vurgu yapan Çavuşoğlu, akademi öğrencilerine seslenerek, “Bizim sizden beklentimiz, öğrencilerinizi değerler eğitimiyle ve milli şuurla yetiştirmenizdir” dedi.

- Konedralı

Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Güner Konedralı ise, 21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası’nın önemine işaret etti.

“Karanlığa Işık Bırakanlar” Anı Duvarı’nın bu nedenle büyük bir anlam taşıdığını belirten Konedralı, “Bu duvar sadece isimlerin yazılı olduğu, fotoğrafların asılı bulunduğu bir köşe değildir. Bu duvar bir hafıza, bir vefa ve bir vicdandır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Müzik Öğretmeni Umut Albayrak yönetiminde Atatürk Öğretmen Akademisi Orkestrası tarafından “Yiğidim Aslanım” ve “Benim Adım Öğretmenim” eserleri seslendirildi.

Daha sonra, Türkçe Öğretmeni Emine Yağcı tarafından “Karanlığa Işık Bırakanlar” başlıklı, şehitlere ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

Program, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar tarafından “Karanlığa Işık Bırakanlar” Anı Duvarı’nın açılışının yapılmasıyla sona erdi.