İskele Kaza Mahkemesi Kipriyanu'yu, Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nı ihlalinden 12 bin TL, Özel Hayatın ve Gizli Alanların Korunması Yasası’nı ihlalden ise 100 bin TL olmak üzere toplam 112 bin TL'lik para cezası vermeye mahkum etti.

Eski Rum mallarına ait tapu kayıtlarının yasa dışı şekilde elde edilmesi, kişisel verilerin ve özel hayatın korunması, askeri yasak bölgeyi ihlal ve mülke tecavüz gibi suçlardan dolayı temmuzda tutuklanıp, yargılanan 5 Rum sanığın 4'ü, aleyhlerindeki suçlamaların geri çekilmesinden dolayı serbest bırakılmıştı. Bütün suçlamaları kabul eden Annie Kipriyanu için ise bugün İskele Kaza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı.

Kararı okuyan Yargıç Semra Kaymaklılı, sanığın yargılandığı iki davanın kamuoyunda infiale neden olan ciddi suçlardan olduğunu, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarının toplumda giderek arttığını söyledi. Kaymaklılı, "sabıkasız olması, pişman olması, mahkemeden özrü dilemesi, suçunu kabul ederek adaletin tecellisine yardımcı olması, 65 yaşında ve sağlık sorunları olması, işlediği suçlardan müştekilerin zarar görmemesi ve kendine menfaat sağlamaması" gibi hafifletici sebeplerin dikkate alındığını söyledi. Sanığın tutuklandığı temmuz ayından sonra iki ay süreyle tutuklu kaldığının da dikkate alındığını kaydeden Kaymaklılı, sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermemenin daha adil olacağı kanısına varıldığını belirtti.

Kaymaklılı, yargılandığı her iki davada da mahkum olan sanığın, hemen ödenmek koşuluyla, Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı ihlal suçundan 12 bin TL, Özel Hayatın ve Gizli Alanların Korunması Yasası’nı ihlalden 100 bin TL olmak üzere toplam 112 bin TL para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Para cezasının ödenmemesi durumunda sanık her iki suçtan üçer ay olmak üzere altı ay hapis yatacak.