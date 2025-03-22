İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Operasyon kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 91 kişi gözaltında bulunuyor.

Soruşturmada iki ayrı dosya var. İlk dosya rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarına, ikinci dosya ise terör suçlamalarına ilişkin.

Son olarak soruşturmanın terör dosyasında hakkında yakalama kararı bulunan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı. Çalışkan da Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyeti’ne götürüldü.

İMAMOĞLU'NUN İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ekrem İmamoğlu dün ilk dosyaya ilişkin ifade vermişti.

İBB Başkanı, Mali Şube’deki ifadesinin ardından bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ikinci ifadesini de verdi.

İfade verme işlemi 5 saat sürdü. İBB Başkanı İmamoğlu’nun terör suçlamasına ilişkin ifadesi 18 sayfa tuttu.

Gözaltındaki isimlerin önümüzdeki saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

TERÖR SORUŞTURMASINDA HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

İkinci soruşturma kent uzlaşısıyla ilgili.

Kent uzlaşısı, 2024 yerel seçimlerinde daha çok CHP ve DEM Parti’nin bir araya gelerek daha çok ortak aday belirleme sürecini konu alıyordu.

Bu soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı karar verildi.

Şüphelilere, İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı ve PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlaması yöneltildi.