Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter uçaklarının idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı.

Eurofighter savaş uçaklarının tedarikinde yeni bir aşamaya geçildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile İngiltere'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede savunma işbirliği konuları ele alındı.

İDAME VE İŞLETME SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

İki bakanın görüşmesinde Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin geçen yıl ekim ayında imzalandığı teyit edildi.

Görüşmelerin ardından her iki bakan tarafından Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı.

İlk Eurofighter'ların 2030 yılında Türkiye'ye ulaştırılması planlanıyor.

Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanan savaş jeti üç farklı uçak temel alınarak tasarlandı.

EUROFIGHTER'IN ÖZELLİKLERİ

Eurofighter savaş uçağı, yakıt kapasitesi, motor gücü, kanat alanı, uzunluk, yüksek irtifa, deniz seviyesi, menzil gibi özellikleriyle kendi alanındaki rakiplerine üstünlük kurmasıyla tanımlanıyor.

Çift motoru bulunan savaş uçağı, Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak tasarlandı. Hava sahalarında çeviklik ve elektronik sistemleri ile dikkat çeken Eurofighter, Avrupa’nın en büyük savunma şirketlerinden birisi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Eurofighter savaş uçağı İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya tarafından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Almanya’nın onayı bulunmadan, diğer ülkeler üçüncü ülkelere satış yapamıyor.

Uçağın temel olarak tasarımı ve tekniksel donanımı üç farklı uçak temel alınarak tasarlandı. Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçaklarıyla benzer özellikleri bulunan savaş jeti gelişmiş elektronik sistemleri ile kısa sürede hedeflere kitlenebiliyor.

Havada manevra kabiliyeti ile de kendi seviyesindeki jetlere üstünlük kuran Eurofighter’ın kanat açıklığı 10.95 metre olurken yüklüğü ağırlığı 16 bin kilograma kadar çıkabiliyor.

Azami kalkış ağırlığı 23 bin 500 kilogram olan savaş uçağının yakıt kapasitesi 5 bin litre olurken motor gücü ise 60 KN.

Yüksek irtifa da azami hızı 2 bin 495 kilometre/saat olan Eurofighter, 2 bin 900 kilometre yani 65 bin ft menziline sahip.

Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri ise bu uçakların en belirgin özelliklerinden olurken deniz seviyesinde ise Mach 1.25 (1.530 kilometre/saat) hıza ulaşabiliyor.