Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Fikret Orman dahil 14 kişi gözaltına alındı

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER AÇIKLANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi:

Fikret Orman

Güzide Aksoy (Güzide Duran)

Hakan Sabancı

Kerim Sabancı

Hande Erçel

Burak Elmas

Sezgin Köysüren

Ferhat Aydın

Lütfiye Tuğçe Özbudak

Koray Serenli

Onur Bükçü

İsmail Behram Perinçekli

Kaan Mellart

Didem Soydan

Onur Talay

Mustafa Tari

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Gözaltılara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ‘Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla’ yapıldığı savunulan operasyonlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.”