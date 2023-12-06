Üç farklı bölgede bugün üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Gazimağusa,Lefkoşa ve Bafra bölgesinde 3 sürücü alkollü içki tesiri altında kazaya neden oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre:06.12.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da Anamur sokak üzerinde, Furkan Mustafa SEÇKİN (E-24) 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MS 022 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan MC 853 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre:06.12.2023 tarihinde, saat 03:10 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Mahsan TAHERİ (K-34) 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UM 968 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Mehmet Akif Caddesi yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sola dönüş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 06.12.2023 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Kaya Artemis Otel ile Limak Otel arasında bulunan çift şeritli yolda, Abdil ÇAKMAK (E-21) 76 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FK 933 plakalı salon araç ile Limak Otel istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle, FK 933 plakalı araç ileriye doğru savrularak bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdil ÇAKMAK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.