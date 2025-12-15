14 Aralık 2025 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde kalan 93 yaşındaki Hasan Adnan Gürdaş, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Yapılan soruşturmada, Gürdaş’ın ölüm sebebinin Alzheimer hastalığı, böbrek yetmezliği ve sistemik enfeksiyon olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aynı gün saat 20.30 sıralarında ise İskele’de sakin 51 yaşındaki İbrahim Demir, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Yapılan otopside Demir’in ölüm sebebinin kalp ve damar hastalığı olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan 15 Aralık 2025 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Girne’de sakin 58 yaşındaki Levent Özdoğan, ikametgâhında aniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti. Görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi. Özdoğan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.