Çavuş, şap hastalığının yaklaşık 30 yıl sonra Almanya, Macaristan ve Slovakya’da da tespit edildiğine işaret ederek, Tarım Bakanlığı ve bağlı dairelerin, paydaşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ülkeye giriş-çıkışlar konusunda gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Son 7 aydır limanlardan ülkeye gelen hayvanların ilaçlı sulardan geçirilerek girişlerinin sağlandığını, hayvancılarla yapılan görüşmelerde ise kendi koruyucu önlemlerini almalarının önerildiğini ve üreticilerin de bu önlemleri uyguladığını ifade etti.

Şap hastalığının plastik ve çamur gibi ortamlarda saklanıp üreyebildiğini vurgulayan Çavuş, olası hastalığın bulunduğu bir ortamdan kıyafetle dahi taşınabilen bir virüsle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Adada son bir ayda yaşanan toz bulutu ve rüzgârlarla virüsün taşınabileceğinin bilindiğini kaydeden Çavuş, saatte 200 kilometre hızla yayılabilen bu virüs karşısında kaçmak yerine önlem almayı ve mücadeleyi son 7 aydır gündemlerine aldıklarını dile getirdi.

"Hastalığın insan sağlığına zararı yok"

Hastalığın insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığının altını çizen Çavuş, alınan tüm önlemlerin insan sağlığı nedeniyle değil, hayvan sağlığına verdiği zarar nedeniyle uygulandığını belirtti. Amaçlarının bulaşıyı yavaşlatmak olduğunu ifade etti.

Sürece ilişkin bilgi veren Çavuş, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü öğleden sonra bir üreticinin şüphe üzerine veterinere başvurmasıyla Veteriner Dairesi’nin hızla kontrolleri yaptığını, alınan numunelerin Ankara’ya gönderildiğini ve testlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Test sonuçları beklenirken hızlı şekilde bir teknik komite oluşturulduğunu, bu komitenin karantina süreçleri ile mücadele yöntemlerini belirleyerek bir üst komiteye sunduğunu aktardı.

Dün itibarıyla AB standartlarında önce şüpheli bölgenin karantinaya alındığını, ardından ikinci bir bölge ve üçüncü aşamada tüm bölgenin bu alana eklendiğini belirten Çavuş, Boğaziçi’ndeki işletmede hayvan hareketlerinin tüm ülkelere kapatıldığını kaydetti. Söz konusu işletmeye giriş ve çıkışların Tarım Bakanlığı, polis ve sivil savunma tarafından kontrol edildiğini ifade etti.

"4 Hayvanın test sonucu pozitif, akşama 500 bin doz aşı geliyor"

Bugün gelen sonuçlara göre gönderilen numuneler içinde 4 hayvanın test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Çavuş, aşı temini kapsamında bu akşam 500 bin doz aşının ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.

Önce büyükbaş hayvanların, ardından küçükbaşların aşılanacağını belirten Çavuş, fiilen bir pandemi süreci başlattıklarını, pandemi süreci gibi hızlı hareket ederek aşılama çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Aşı çalışmalarının bu akşam itibarıyla başlayacağını da ekledi.

"Süt ürünlerinde sorun yaşanmayacak"

Süt ve süt ürünleri konusunda sorun yaşanabileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade eden Çavuş, bunun mümkün olmadığını söyledi. Virüsün insan sağlığına yönelik hiçbir tehlikesi bulunmadığını yineleyen Çavuş, asıl tehlikenin hayvancılık sektörü ve ülke için söz konusu olduğunu belirterek kamuoyuna panik yaratılmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: Kıbrıs Postası