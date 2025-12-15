Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, semptomları görülen şap hastalığına ilişkin bir açıklama yaptı.

Amcaoğlu açıklamasında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamalar doğrultusunda, ülkemizde Boğaziçi Köyü’nde semptomları görülen şap hastalığına karşı, Gönyeli–Alayköy Belediyesi sınırları içerisinde şu an için herhangi bir vaka bulunmamasına rağmen, önleyici tedbirlerin gecikmeden hayata geçirildiğini belirtti.

Bu kapsamda Gönyeli, Alayköy, Yılmazköy ve Kanlıköy ağıllar bölgelerinde, özellikle giriş noktalarında dezenfeksiyon çalışmalarının belediye ekipleri tarafından sürdürüldüğünü kaydeden Amcaoğlu, amaçlarının hastalığın kente ulaşmasını önlemek ve üreticileri korumak olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yakından takip edildiğini de sözlerine ekledi.