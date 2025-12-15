Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, vatandaşları dolandırıcılık amaçlı telefon aramalarına karşı uyardı. Şenkul, 0538 ile başlayan bazı telefon numaralarından oteller ve şirketlerin aranarak, kendilerini Girne Belediye Başkanı olarak tanıtıp yardım talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Başkan Şenkul, konu ile ilgili polise bilgilendirme yapıldığını belirterek, vatandaşlardan bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemelerini istedi. Belediyeden yapılan çağrıda, söz konusu dolandırıcılık girişimlerinin yaygınlaştırılmasının önlenmesi için duyurunun paylaşılması istendi.