Mahkemede olguları aktaran polis memuru E.S., 27 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa’da yapılan kontrollerde S.E.A.’nın 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 363 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde yapılan kontrollerde ise P.S.S.’nin 9 Mart 2021’den itibaren 1664 gün ve A.S.K.’nin 23 Eylül 2021’den itibaren 1466 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve mahkemeden 3 gün ek süre aldıklarını kaydetti. Bu süre zarfında zanlıların sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edildi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.