Mahkemede olguları aktaran polis memuru H.D., 30 Kasım 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’na turist olarak gelen zanlının, daha önce KKTC’ye getirilen yaklaşık 0.50 miligram ağırlığındaki Hint keneviri türü maddeyi çıkış yapmak isterken Kale 8 polis kontrol noktasında çantasında bulundurduğunu söyledi.

Polis, zanlının suçüstü yakalandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydetti. Ayrıca, emanet alınan maddenin devlet laboratuvarına tetkik için gönderildiği ve sonuçların beklendiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.