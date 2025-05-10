Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.05.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Alexander Godfrey LEES (E-49) 137 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZLL 577 plakalı salon araç ile yolun kuzey kısmında bulunan banket içerisinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada, anayol konumundaki Uğur Mumcu Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Ali YILDIZ (E-18) yönetimindeki TYL 523 plakalı aracın önünü tıkaması neticesinde çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve ZLL 577 plakalı araçtaki yolcu Oliver Patrick PRİCE(E), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. ZLL 577 plakalı araç sürücüsü Alexander Godfrey LEES alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

09.05.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 14-15’inci kilometreleri arasında Mücahitler Çemberi mevkiinde, Metin ATEŞ (E-32) 90 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SS 397 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır.

Araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

10.05.2025 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde Güneşköy Çemberi yakınlarında, Ali BAHÇECİ (E-59) 213 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GD 307 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki beton bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç, yolun sol kısmından dışarıya çıkmış ve yol kenarında bulunan zeytin ağacına da çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali BAHÇECİ, kaldırıldığı olduğu Cengiz Topel Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.