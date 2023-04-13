Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada, Rum bakanlar kurulunun, 3 kişinin daha vatandaşlıklarının iptal ettiğini duyurduğunu yazdılar.

Letimbiotis, bu kişilerin eşleri ve çocuklarının da vatandaşlıklarının iptal edildiklerini belirtirken, şahsıların isimlerine ise haberde yer verilmedi.

Gazete, bugüne kadar yatırımcı olarak lanse edilen 66 kişi ve onların yakınları olan 160 kişinin vatandaşlıklarının iptal edildiğini belirtirken ilgili araştırma komitesinin raporuna göre ise, 6 bin 779 kişiye hakları olmadığı halde vatandaşlık verildiğini aktardı.