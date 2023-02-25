Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan yonca kavşağında, dün gece devriye halinde olan bir polis ekibi tarafından yol içerisinde şüpheli şekilde bir aracın durduğunun tespit edilmesi üzerine, bahse konu aracın sürücüsü İ.V.U. (E-35) alıkonuldu. Üzerinde ve bahse konu araçta yapılan aramada, yaklaşık 50 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü ile yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Mormenekşe’de de, M.K.’nin (E-35) kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan streç film kağıdı parçası bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ötüken’de ise, M.B.’nin (E-38) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.