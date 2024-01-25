Alithia gazetesi, Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (KSED), Greko Burnu’nun 30 deniz mili açıklarında seyreden “Folegandros” isimli ticari gemi tarafından, içinde 60 kişi bulunan bir kayık görüldüğüne dair bilgilendirme yapıldığını ve merkezin, “NEARHOS” planını devreye sokarak kayığı Ayia Napa marinasına çektiğini yazdı.

Gazete, kayığın 18 Ocak’ta Lübnan’dan yola çıktığının belirlendiğini ve bir haftadır açık denizde bulunan kayıktaki 3 kız çocuğunun sağlık durumunun kritik olduğunu, bu nedenle de Makarios Hastanesi’ne sevk edildiklerini kaydetti.

Haberde, kayıkta bulunan erkeklerden birinin baygın halde olduğu, üç kişinin de vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildiği ifade edildi.

Bu arada “philenews” haber sitesi, çocuklardan birinin bu sabaha karşı hayatını kaybettiğini ve diğer iki kız çocuğunun durumunun hala kritik olduğunu duyurdu.