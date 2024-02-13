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"13.02.2024 tarihinde, saat 20:20 raddelerinde, Lefkoşa'da Yzb Tekin Yurdabak Caddesi boyunca CS 078 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan Ahmet KILIÇKAYA (E-19) seyretmekte olduğu yolun sağın bulunan mardo önlerine geldiğinde dikkatsızlıği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkarak köprü korkuluklarına çarptıktan sonra 3 metre yüksekliğindeki köprüden düşerek tavanı üzerinde durmustur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir."

Polisten yapılan açıklama şöyle:

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