Yoğun katılımın olduğu etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakanlar Ömer Kalyoncu, Ferdi Sabit Soyer ile Özkan Yorgancıoğlu, milletvekilleri, parti yöneticileri ve parti üyeleri katıldı.

TALAT: KRİTİK SÜREÇTE DAYANIŞMAYI YÜKSELTİYORUZ

CTP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat, geceye katılan partilileri selamlayarak, gösterilen yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen yönetim kurulu üyeleri ile katkı koyan herkese teşekkür eden Talat, dayanışma gecesinin kritik bir sürecin öncesinde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

İNCİRLİ: SEÇİME KADAR HER ANIMIZI ÇALIŞARAK GEÇİRMEMİZ GEREKEN BİR DÖNEME GİRDİK

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, seçime kadar yoğun bir çalışma dönemine girildiğini ifade ederek, partililerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Dayanışmanın CTP'nin temel değerlerinden biri olduğunu belirten İncirli, 1970'li ve 1980'li yıllarda partinin dayanışma ruhuyla ayakta kaldığını söyledi. En zor dönemlerde partililerin birbirine destek olduğunu ifade eden İncirli, geçmişte partinin iki araçla ülkenin dört bir yanını dolaşarak örgütlendiğini anlattı. Bugün gelinen noktada o dönemde mücadele eden partililerin büyük emeği bulunduğunu belirten İncirli, aralarında bulunan ve hayatını kaybeden tüm partilileri andı.

“BU YIL CTP'NİN HALKLA BİRLİKTE İKTİDARA YÜRÜYECEĞİ YILDIR”

Konuşmasında seçim sürecine de değinen İncirli, seçimlerin aralık ayında birlikte yapılmasının planlandığını belirterek, CTP'nin iktidara yürüyüşünü engellemek için çeşitli hesaplar yapıldığını söyledi.

Buna rağmen halkın hem yerel hem de genel seçimlerde CTP'ye büyük destek vereceğini ifade eden İncirli, kurulacak iktidarın "tam bir eşitlik cephesi" olacağını ifade etti.

CTP'nin kapılarının kendileriyle aynı yolu yürümek isteyen herkese açık olduğunu belirten İncirli, insanların doğdukları yere göre ayrıştırılmadan eşitlik ve kardeşlik anlayışıyla yönetileceklerini ifade etti.

“BU MEMLEKETİ ADIM ADIM AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Ülkenin ekonomik durumuna da değinen İncirli, CTP'nin göreve geldiğinde nasıl bir tabloyla karşılaşacağını bildiğini söyledi.

Mevcut yönetimin ülkenin kaynaklarını doğru kullanmadığını savunan İncirli, CTP'nin iktidara gelmesi halinde ülkenin sorunlarını çözmek için hazırlıklarını yaptığını belirtti.

"Bu memlekette bu kanayan yarayı durduracağız ve bu hasta hale getirdikleri memleketi adım adım ayağa kaldıracağız" diyen İncirli, ülkenin potansiyeline inandıklarını ifade etti.

İnsanların öfkeli ve endişeli olduğunu söyleyen İncirli, toplumdaki umudu koruyacaklarını ve seçim sürecinde çok çalışacaklarını kaydetti. CTP'nin iktidara gelmesini engellemek için her türlü yönteme başvurulacağını öne süren İncirli, buna karşı dayanışma içinde hareket edeceklerini belirtti.

“KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AÇISINDAN DA CTP HÜKÜMETİ ÖNEMLİDİR”

Kıbrıs sorununa da değinen İncirli, çözüm yönünde yeniden bir hareketlenme yaşandığını belirterek, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu dönemde CTP hükümetinin görevde olmasının Kıbrıs sorununun çözümü açısından önemli olduğunu ifade eden İncirli, Cumhurbaşkanlığı, belediyeler ve hükümette CTP'nin ilke ve değerleri doğrultusunda hareket edeceklerini kaydetti.

Partililere seçim sürecinde aktif çalışma çağrısında bulunan İncirli, CTP ile birlikte yürümek isteyen herkesi kucaklayacaklarını belirterek, ülkenin yönetiminde doğru işleri kararlılıkla yapacaklarını söyledi.

Etkinliğin sonunda piyango çekilişi gerçekleştirildi ve sürpriz hediyeler sahiplerini buldu.