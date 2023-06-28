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Soruşturma devam ediyor...

Başbakan Üstel: Halkımız laf değil iş bekliyor

Başbakan Üstel: Halkımız laf değil iş bekliyor

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Shaddah, dün kontrol maksatlı gittiği Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrolün ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi, akciğerde su toplanması ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Girne'de 26 Haziran Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında 40 yaşındaki Gakul Shaddah, merdiven üzerinde bir ikametgahın kiremitlerini değiştirdiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

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