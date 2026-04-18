Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, millet bahçesi olarak bilinen yeşil alanın sorumluluğunu devralmak için bugüne kadar yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Harmancı, söz konusu alanın kent parkı niteliğinde önemli bir yeşil alan olduğunu belirterek, belediye olarak tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Alan kendilerine devredilmediği için kamusal faaliyet yürütmelerinin hukuki sorunlar doğurabileceğini vurgulayan Harmancı, olası bir tehlike veya sorun durumunda belediyenin yasal sorumluluk almadan müdahale etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Harmancı, yapılarıyla birlikte alanın tüm sorumluluğunu almaya hazır olduklarını yineledi.