Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Cuma günü saat 10.30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, 45 yaşındaki Şükrü Yağmur, bir site içerisinde bulunan iki katlı binada, fiyat vermek amacıyla evin üst katındaki sende kısmına merdiven ile çıktığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandığı açıklandı.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.