Başbakan Ünal Üstel’in de katıldığı şölende, Türkiye’den 27 takım ve 300 sporcu, KKTC’den ise 11 takım ve 187 sporcu yer aldı.

-Üstel: “Cumhuriyetimizi yaşatacak olan sizlersiniz”

Şölende çocuklara hitap eden Başbakan Ünal Üstel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bahşeden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anarak sözlerine başladı.

KKTC’den ve TC’den çocukları Kıbrıs’ta bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Üstel, bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

“Değerli çocuklarımız, sizler iki kardeş ülkenin tarihten gelen kopmaz bağlarıyla birbirinize bağlanmışsınız.” diyen Üstel, KKTC’ye uygulanan ambargolardan da bahsetti. Üstel, ambargolara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’li çocuklara kapılarını açtığını ve bu çocukların Türkiye’de yarışmalara katıldığını anlattı. Bundan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu kaydeden Başbakan Ünal Üstel, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için çocukları daha sık bir araya getireceklerini belirtti.

“Yarın büyüyerek gittiğiniz yerlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birer fahri büyükelçisi olarak Kuzey Kıbrıs'ı anlatacaksınız.” diyen Üstel, çocukların vatanın bekçileri olduğunu ifade etti.

-Sapsızoğlu: “Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutlu ve gururluyuz”

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da konuşmasında, KKTC’ye uygulanan spor ambargolarından bahsederek, KKTC’li sporcuların Türkiye üzerinden farklı branşlarda spor yarışmalarına katıldığını aktardı; buralarda elde edilen başarılardan bahsetti.

Federasyon olarak ada genelinde yedi bin çocuğa ulaştıklarını kaydeden Sapsızoğlu, okullar arası yarışmalarda büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

3. Yakın Doğu Üniversitesi Cimnastik Şöleni’ne ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluk ve gururu da dile getiren Sapsızoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti. Başbakan Ünal Üstel döneminde cimnastiğe verilen desteğin arttığını da belirten Sapsızoğlu, Üstel’e de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hasan Sapsızoğlu Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür plaketi de takdim etti. Sonrasında, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.