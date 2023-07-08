Çin’in Zhengzhou bölgesinde yaşayan 3 yaşındaki ismi açıklanmayan bir çocuk bir haftayı aşkın süredir devam eden göz çevresindeki yoğun kaşıntı ve anormal salgılarla birlikte şişkinlik ile kızarıklık şikayetiyle doktora götürüldü. American Journal of Ophthalmology Case Reports’un kayıtlarına göre doktorlar küçük çocuğun kirpiklerinde yuvalanmış saç biti gördüler.

ELLERİNİ YIKAMADAN SIK SIK GÖZLERİNE DOKUNUYORDU



Doktorlar yaptıkları incelemelerin ardından 3 yaşındaki çocuğun sağ gözündeki kirpiklere sıkıca yapışmış çok sayıda sirke ve bit buldu. Ailesi çocuğun sık sık kumda oynadığını ve ellerine yıkamadan gözlerine dokunduğunu söyledi.

Kimliği belirsiz hastanın görüşü sinir bozucu parazitlerden etkilenmedi ve küçük çocuk kısa sürede tedavi altına alındı.