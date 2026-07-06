Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 üretim sezonunda 8 bin 487 üreticiye yapılacak ödemeler; tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale ve benzeri), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasıllık, mısır, yonca ve benzeri), nadas, narenciye, zeytin, harup, badem, Antep fıstığı, meyve ağaçları, tropik meyveler, yemeklik dane baklagiller, yağlık bitkiler, tıbbi ve aromatik bitkiler, sebze, sera ile ilkbahar patatesi beyanları, Genel Tarım Sigortası Fonu başvuruları esas alınarak gerçekleştirildi.

Üreticilerin hak edişlerini Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile Ziraat Bankası şubelerinden alabilecekleri kaydedildi.