Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı. Polis, 13 Kasım 2025 tarihinde zanlıların Lefkoşa’daki evinde arama yapılmaya gidildiğini, zanlı S.I.O’nun polisi görünce bel çantasını mutfak penceresinden attığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklandığını, evde yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ve 5 bin TL nakit para ve içerisinde uyuşturucu olan öğütücü ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının attığı çantada da satışa hazır 2 gram daha uyuşturucu bulunduğunu aktardı. Polis, zanlı S.I.O. ile aynı evde yaşadığı zanlı E.B.L’nin de tutuklandığını, yapılan soruşturmada zanlı S.I.O’nun 10 Kasım 2025 tarihinde WhatsApp’tan iletişim kurduğu bir şahıs aracılığıyla Lefkoşa’da bir konumdan 30 paket olarak 25 gram uyuşturucu aldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aldığı uyuşturucuyu paketi bin liradan 6 paket satarak, 6 bin TL kazanç elde ettiğini açıkladı. Polis, zanlı S.I.O’nun suçlarını itiraf edici ifade verdiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı E.B.L’nin suçsuz olduğunu, sadece S.I.O’nun ev arkadaşı olduğu için tutuklandığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.