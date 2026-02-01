

Sıla Usar İncirli, Tabipler Birliği’nin yalnızca bir meslek örgütü değil, aynı zamanda halk sağlığının en önemli savunucularından biri olduğunu vurguladı. Birliğin başlattığı siyah bayrak eylemlerini takdir ettiklerini ve desteklediklerini ifade eden İncirli, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğine dikkat çekti.

Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin kabul edilemez olduğunu belirten İncirli, sağlık alanındaki tüm yasal düzenlemelerin meslek örgütleri ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanması gerektiğini söyledi. “Halk sağlığı riske atılamaz” diyen İncirli, tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminde merkezi sınavın kaldırılmasına yönelik girişimlere de karşı olduklarını vurguladı ve bunun bilimsel kriterlerden uzaklaşmak anlamına geleceğini ifade etti.

İncirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tıp ve diş hekimliğindeki uzmanlık eğitimi, bilimsel kriterlere uygun şekilde ve dünya örnekleri göz önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir. Bu konu son derece hassastır ve ülkenin gelecekteki halk sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu kadar önemli bir alan, siyasetin ve popülizmin girdabına bırakılamayacak kadar ciddidir.”

Ülkede oluşan bu olumsuz tablonun sorumluluğunun mevcut yönetimde olduğunu belirten İncirli, erken seçimin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. CTP olarak adil, şeffaf ve hesap verebilir bir düzen kurma hedefinde olduklarını dile getiren İncirli, siyah bayrak eylemini toplumsal bir mücadeleye dönüştürmek için dayanışmayı büyüteceklerini kaydetti.

Ceyhun Dalkan ise Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklere karşı olduklarını yineleyerek, siyah bayrak eylemini toplumsal bir mücadeleye dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye CTP milletvekilleri Filiz Besim, Doğuş Derya ve Fazilet Özdenefe eşlik etti. Tabipler Birliği yönetim kurulu üyeleri de görüşmede hazır bulundu.