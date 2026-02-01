Bugün Bufavento mevkiinde gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sonuç verdi. İsrail uyruklu, 35 yaşındaki Y. isimli şahıs, ekipler tarafından sağ olarak bulunarak güvenli şekilde kurtarıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, dağlık bölgede yapılan arama-kurtarma faaliyeti sonucunda ulaşılan şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumunun kontrol altına alınmasının ardından, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Arama-kurtarma ekiplerinin koordineli ve titiz çalışması sayesinde operasyonun kısa sürede başarıyla tamamlandığı belirtildi. Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı, şahsın sağlık durumunun hastanede yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.