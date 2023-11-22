Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Ali Çetinkaya aktardı.

Polis, zanlının 21 Kasım 2023 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Çatalköy - Girne Anayolu üzerinde, 301 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GP 059 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, Ozanköy Kavşağı Erdener Market yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları soldan bankete düşerek dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, banket içerisinde yaya olarak yürüyen Artene Gatmaıtan’a (K-42)'a çarpıp, 41 metre sürüklenmesine neden olduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Artene Gatmaıtan’ın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Polis, kazada hafif yaralanan araç sürücü E.Ş'nin ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi. Polis, cerrahi serviste tedavi altına alınan Artene Gatmaıtan’ın durumunun kritik olduğunu belirtti. Polis, zanlıdan kan örneği alındığını, laboratuvara teslim edileceğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.