Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.05.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gönyeli’de Egemen sokak üzerinde, Resul SOLAK (E-40) 309 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NB 421 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan UP 838 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. NB 421 plakalı araç sürücüsü Resul SOLAK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.