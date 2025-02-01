Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 791 araç sürücüsü kontrol edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 311 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları ise; 118’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 90’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 79’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.