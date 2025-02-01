Bunlar da ilginizi çekebilir

Rapor edilen trafik suçları ise; 118’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 90’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 79’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 311 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç trafikten men edildi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetim leri sonucu; toplam bin 791 araç sürücü sü kontrol edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Colin Stewart ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Colin Stewart ile görüştü

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.