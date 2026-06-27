Özellikle acil polis müdahalesi gerektiren durumlarda doğrudan ilgili birime ulaşmak isteyen vatandaşlar, çağrıların önce 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yönlendirilmesinin zaman kaybına yol açtığını ifade ediyor. Yaşanan gecikmelerin bazı olaylarda müdahale sürecini olumsuz etkilediği belirtilirken, vatandaşlar sistemin daha hızlı ve etkin çalışacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

Kamuoyunda artan şikayetler üzerine gözler yetkililere çevrilirken, vatandaşlar acil durumlarda polis ekiplerine en kısa sürede ulaşılabilmesini sağlayacak çözümlerin hayata geçirilmesini bekliyor.

“Acil durumlarda saniyelerin bile önemli olduğu unutulmamalı” diyen vatandaşlar, yaşanan aksaklıkların giderilerek hizmet kalitesinin artırılmasını istiyor.