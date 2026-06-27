Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü temaslar ve Rum basınıı ve çeşitli diplomatik kulis bilgilerinin Kıbrıs konusunda “yeni bir diplomatik hareketlilik” yaşandığı yönünde değerlendirmelere neden olduğuna işaret ederek, KKTC yetkili kurumları tarafından doğrulanmayan hiçbir bilgiye itibar edilmemesini istedi.

Akpınar, “Bugün ‘yeni çözüm’, ‘yeni formül’ veya ‘alternatif model’ başlığı altında kamuoyuna sözde sunulan birçok önerinin gerçekte yeni olmadığını görüyoruz.” diyerek, “Gevşek federasyon, merkezi yetkileri azaltılmış federal yapı, konfederal unsurlar içeren modeller, Maraş, Güzelyurt ve çeşitli toprak düzenlemeleri geçmiş müzakere süreçlerinde defalarca ele alınmıştır. Ancak kalıcı bir sonuç üretmemiştir. Dolayısıyla bugün yaşanan süreç, yeni bir çözüm paradigmasından ziyade, geçmişte başarısız olmuş dosyaların yeniden gündeme taşınmasından ibarettir.” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü ve güvenliği güvence altına alınmadan sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılması mümkün değildir. diyen Akpınar, Annan Planı sonrasında yaşanan gelişmelerin bunun en somut örneği olduğunu, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini ortaya koymasına rağmen verilen sözlerin tutulmadığını, izolasyonların kaldırılmadığını hatırlattı.

Demokrat Parti’nin duruşunun net olduğunu belirten Akpınar, “Kıbrıs Türk halkının güvenliği hiçbir şart altında pazarlık konusu yapılamaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ada’daki caydırıcı varlığı, dün olduğu gibi bugün de yarın da halkımızın güvenliğinin temel teminatıdır.” dedi.

-“Çözüm, egemen eşitliğimizi zayıflatan, güvenlik haklarımızı tartışmaya açan anlayışlarla sağlanamaz”

“Demokrat Parti her zaman çözümden, diyalogdan ve diplomasiden yanadır. Ancak çözüm, egemen eşitliğimizi zayıflatan, güvenlik haklarımızı tartışmaya açan veya toprak bütünlüğümüzü pazarlık konusu haline getiren anlayışlarla sağlanamaz.” diyen Akpınar, “Kalıcı çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini, eşit uluslararası statüsünü, güvenliğini ve geleceğini güvence altına alan bir zeminde mümkündür.” vurgusu yaptı.

DP Genel Sekreteri Akpınar, “Kıbrıs Türk halkının haklarından, devletimizin egemenliğinden, eşit uluslararası statümüzden ve ana vatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden hiçbir şart altında taviz verilmesine rıza göstermeyeceğiz.” dedi.