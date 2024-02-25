Ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,898 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 316’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 32’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 21’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak ve 56’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 445 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6 sürücü tutuklandı ve 37 araç trafikten men edildi.

Ayrıca kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada ise, bir adet tecavüzi aletin (ahşap sopa) kanunsuz olarak tasarruf edilip taşındığı tespit edildi, 1 kişi tutuklandı.