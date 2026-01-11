Lefkoşa’nın güneyinde, 32 yaşındaki bir şahsın çalıntı araç kullanırken yakalandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, aracın 19 Aralık’ta çalındığını ve çalan kişinin polise ihbar edildiğini kaydederek, polisin şahsı tespit ettiğini ve tutukladığını yazdı.

-15 ve 16 yaşındaki iki çocuk da çalıntı motor kullanırken yakalandı

Gazete, bir diğer haberinde ise 15 ve 16 yaşındaki iki çocuğun önceki gün, çaldıkları motorları kullanırken yakalandıklarını yazdı.

Haberde, çocukların, aleyhlerinde dava okunmasının ardından, ilerde yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

-Av tüfeğiyle tehdit

Gazetenin bir başka haberinde de, önceki gün akşam saatlerinde Baf’a bağlı “Akhelia” köyünde silah sesleri duyulması üzerine, av korucularının bölgede denetime çıktığı ve iki kişiyi kaçak avlanırken yakaladığı; kaçak avlanan şahısların da av tüfekleriyle korucuları tehdit ettiği belirtildi.

Haberde, şahısların tasarrufunda 18 adet ölü fassa bulunduğu ve tutuklandıkları kaydedildi.