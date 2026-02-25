Öte yandan, Avrupa Birliği’nin ise hastalıktan etkilenecek hayvan sahiplerine tazminat ödenmesi için harekete geçtiği kaydedildi.

Politis gazetesi: “Şap Konusunda Sorumlular Ortada – Ciddi Bir Krizin Daha Yönetiminde Hükümetten Bir Başarısızlık Daha – İtlaflar Yabancı Uzmanların Gözetiminde – KSED Larnaka Merkezinde Kriz Koordinasyon Merkezi Kuruldu – Aradip-Athienu’da Önlemler – Limasol’daki Mandıralarda Önlemler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Tarım Bakanlığı, Veterinerlik Dairesi ve diğer birimlerin çok sayıda şap vakası tespit edilmesinin ardından müdahale etmekte geç kalınmakla suçlandıklarını yazdı.

Gazete, KKTC’de şap hastalığının Aralık ayında görülmesine karşın başta Rum Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Veteriner Dairesi'nin gerekli önlemleri almamakla suçlandıklarını belirtti.

Rum Meclisi’nde dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda konuşan hayvan üreticileri temsilcilerinin, Aralık ayından beridir hastalığın KKTC’deki varlığının biliniyor olmasına karşın Rum yetkilerin yeterince önlem almadıkları, aşılama yapmadıkları ve açıklamalarla durumu geçiştirdiklerini dile getirdiklerini belirten gazete, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun ise dünkü Meclis toplantısına katılmayarak "eleştiri oklarını üzerine çektiğini" vurguladı.

-Koordinasyon Merkezi kuruldu

Gazete, Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nde dün sabah Rum Tarım ve Savunma Bakanları ile ilgili birim yetkililerinin bir toplantı gerçekleştirerek, şap hastalığıyla mücadeleyi koordine etme amaçlı bir kriz merkezi kurulması kararını aldıklarını aktardı.

Larnaka bölgesinde büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ve domuzlar olmak üzere 14 bine yakın hayvanda şap tespit edildiğini, ilk hayvan itlaf ve gömü işlemlerinin başladığını vurgulayan gazete, 24 saat aktif olacak merkezde Veteriner Dairesi, polis, itfaiye, RMMO, Larnaka Kaymakamlığı ve diğer bazı birimlerden yetkililerin bulunacağını ifade etti.

Özellikle “Aradippu” (Aradip) bölgesinde geniş önlemler alındığını yazan gazete, bölgede avlanma ve köpek gezdirme gibi faaliyetlerin de yasaklandığını aktardı.

-İtlaf ve aşılamalara AB uzmanları karar verecek

Gazete bir diğer haberinde ise, AB Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’a gönderdiği üç uzmanın, şap hastalığında yapılacak uygulamalara karar verilmesinde belirleyici rol oynayacaklarını vurguladı.

Habere göre, Rum Veterinerlik Dairesi Müdürü Hristodulos Pippis, dün Rum Meclisi Tarım Komitesi’nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, üç AB uzmanının, hayvanların itlaf edilmeleri, aşılanmaları veya her ikisinin birden yapılması konusunda karar merci olacaklarını söyledi.

Pippis, Aralık ayında AB’nin 500 bin aşıyı Güney Kıbrıs aracılığıyla KKTC’ye gönderdiğini, KKTC’de “tazminat için gerekli öngörünün ve yönetim imkanının olmamasından ötürü itlafı önermelerine karşın şap görülen hayvanların itlaf edilmediklerini” iddia etti.

AB’nin, bir çiftlikte tek hayvanda bile hastalık görüşmesi durumunda itlaf öngördüğünü ancak aynı zamanda, değerlendirmeler sonrasında aşılama da yapılabileceğini belirten Pippis, bu konudaki kararın ise AB uzmanları tarafından verileceğini ifade etti.

Gazete, hastalığın ilk görüldüğü “Livada” bölgesindeki çiftlikte dün 260 ineğin itlaf edildiğini aktardı.

-Şu an için et sıkıntısı yok

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) Genel Sekreteri Filokipros Rusunidis’un gazeteye yaptığı açıklamada gelişmeleri yakından takip ettiklerini, hastalığın yayılmasının önüne geçilmemesi durumunda büyük ekonomik kayıplar yaşanabileceğini söylediğini aktardı.

Rusunidis, hayvan itlaflarının et ve diğer hayvansal gıdaların fiyatlarında artışlara sebep olabileceğini de vurguladı.

Rum Perakende Ticaret Derneği Genel Sekreteri Marios Antoniu ise, şu an için et ve hayvansal ürün siparişlerinin sorunsuz karşılandığını, hastalığın yayılmasının engellenmesi durumunda da pazarın etkilenmesinin beklenmediğini ifade etti.

-Limasol bölgesinde önlemler arttırıldı

Gazete bir diğer haberinde de, Limasol bölgesindeki mandıralarda da önlemlerin alındığını, “Kuri”, “Kollosi” (Yunus), “Ermis” ve “Kandu” (Çanakkale) köylerindeki mandıra bölgelerine girişi çıkışlarda ilaçlama ve benzeri önlemlerin uygulamaya konduğunu aktardı.

Haberde ayrıca “Aktotiri” (Ağrotur) bölgesinin araç giriş çıkışlarına tamamen kapatıldığı da belirtildi.

-AB’den 4.5 milyon Euro tazminat

Fileleftheros gazetesi: “4.5 Milyon Tazminat – 13 Hayvanın İtlafı İçin 11 Hayvancıya İlk Destek Paketi” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta şap hastalığının görülmesi üzerine AB Komisyonu’nun harekete geçtiğini ve “Livada” bölgesindeki 11 mandıranın sahiplerine 4 buçuk milyon Euro tazminat verileceğinin duyurulduğunu yazdı.

Haberde ayrıca, 529 bin aşının uygulanması için koordinasyon faaliyetlerinin başladığı, komisyonun ise üçüncü ülkelere, Güney Kıbrıs’ın hellim ihracatına kısıtlama getirmemeye çağırdığı aktarıldı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Mandıralar Tehlikede Hükümet Yetersiz – Şap: Kullanıp Kullanmayacağımızı Bilmediğimiz Aşılar Getiriyoruz – Kriz Yönetim Merkezi 24 Saat Faaliyette”.

Alithia: “Sorumluluğu Yasadışı Balyaya Yüklüyorlar”.