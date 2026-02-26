Toplantı, bölgedeki hayvan varlığının korunması ve hastalığın yayılması nedeniyle zor günler geçiren hayvancılara manevi destek sağlanması amacıyla, sorumluluk ve pastoral hassasiyet atmosferinde gerçekleştirildi.

Kutsama ayinine ve özel duaların okunmasına Kiti Metropoliti Yüce Gerapimos başkanlık etti.

Ayine papaz Kyriakos ile Metropolitlik İerodiakonu Hrisostomos da katıldı.

Ayin sırasında, hayvanların korunması ve hastalığın uzaklaştırılması için Kilise’nin geleneksel duaları okundu.

Törenin ardından kutsal su, zor dönemde güç ve umut sembolü olarak hazır bulunan inananlara ve hayvancılara dağıtıldı.

Ardından Metropolit, İerodiakon eşliğinde bölgedeki bir hayvancılık tesisini ziyaret ederek işletmeyi kutsadı ve üreticilerle görüşerek mevcut durum ve karşılaştıkları zorluklar hakkında doğrudan bilgi aldı.

Metropolit, Aziz Spyridon, Aziz Tryfon, Aziz Modestos ve Aziz Mamas’ın şefaatleriyle Yüce Tanrı’nın hayvanları korumasını, hayvancılık sektöründe çalışanlara güç vermesini ve bu zorlu süreçten geçen herkese sağlık, kuvvet ve sabır bahşetmesini temenni etti.