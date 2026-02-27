Larnaka’daki 11 çiftlikte bulunan hayvanlarda tespit edilen şap hastalığı nedeniyle Rum Veteriner Dairesi’nin Güney Kıbrıs genelindeki tüm hayvancılık işletmelerine sıkı bir karantina (lockdown) uygulayarak ülkeyi olağanüstü durum alarmına geçirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kararın dün, Resmi Gazete’de de yayınlandığını kaydederek, hayvansal sermaye ve ulusal ekonomi için "yıkıcı sonuçları" olan şap hastalığının yayılmasının önlenmeye çalışıldığını yazdı.

Gazete, Veteriner Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis’in “Hayvan Sağlığı Kanunları (2001-2023)” hükümlerini yürürlüğe koyarak, üretim birimlerinin faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlayan acil yasaklar getirdiğini belirtti.

Güney Kıbrıs genelinde bugünden itibaren uygulanacak tedbirlere göre, çiftliklerden çift tırnaklı hayvanların (sığır, domuz, koyun ve keçi) taşınması, hayvanların açık alanlarda otlatılması, yem, ilaç ve ekipmanların taşınması için çiftliklere giriş-çıkış yapılması ve hayvanların bakımı dışında çiftliklere yapılacak ziyaretler tamamen yasaklandı.

Gazete, tedarik zincirinin tamamen durmasını önlemek ve hayvanların refahını sağlamak için, Veteriner Dairesi’nin hayvanların sadece mezbahalara taşınması, ruhsatlı tedarikçilerden hayvan yemi ile ilaç alımı ve su ihtiyacına yönelik su nakliyesi için özel izin verileceğini kaydetti.

Veteriner Hekim Sotiria Yeorgiadu’nun, son 4 günde görülen yeni vakalarda geçici bir düşüş olmasına rağmen, henüz başlangıç aşamasında oldukları uyarısını yaptığını yazan gazete, hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasının 6 ay sürebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Gazete, 23-26 Şubat tarihleri arasında yeni vaka görülmemesinin cesaretlendirici olduğunu kaydederken, şu ana kadar 3 kilometrelik alan içerisindeki 9 bin ineğin aşılandığını, 10 kilometrelik alanda 25 bin 613 sığır, 97 bin 21 küçükbaş hayvan ve 48 bin 167 domuzun aşılanacağını yazdı.

Haberde, Kuzey Kıbrıs'tan alınan 50 bin aşının bugün çiftçilere dağıtılmaya başlanacağı, yarın sabah da Avrupa Birliği’nden tedarik edilen 529 bin aşının Güney Kıbrıs’a teslim edilmesinin beklendiği ifade edildi.

PASKALYA YORTUSUNDA ET SIKINTISI YAŞANMAYACAK AMA HELLİM ÜRETİMİNDE ZORLUK YAŞANACAK

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Paskalya yortusu öncesinde piyasada et sıkıntısı yaşanmayacağını; ancak Menşe İsmi Korumalı hellim üretiminde zorluklar yaşanabileceğini yazdı.

Gazete, Rum Tüketiciler Derneği Başkanı Marios Drusiotis’in, yaklaşık 13 bin hayvan itlaf edilecek olsa da, piyasada et sıkıntısı yaşanmayacağını ve fiyat artışı da olmayacağını söylediğini kaydetti.

Habere göre Drusiotis, süt fabrikalarında depolanmış büyük miktarda hellim bulunduğunu, ancak Menşe İsmi Korumalı hellim üretiminde zorluk yaşanabileceğini söyledi.

Gazete, Süpermarketler Birliği Başkanı Andreas Hacıadamos’un ise, gerekirse yurtdışından et ithalatı yapılabileceğini ve böylelikle, yaşanabilecek fiyat artışlarının önüne geçilebileceğini söylediğini yazdı.

PAPAZLAR HAYVANLARI KUTSADI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazete, bir diğer haberinde ise Kiti Metropolitliği’ne mensup bir grup papazın, Larnaka’da şap hastalığı görülen çiftliklerden birini ziyaret ederek, hastalığın sona ermesi için dua ettiklerini ve hayvanları kutsadıklarını yazdı.

Hastalığın görüldüğü çiftliklere girişin yasak olması nedeniyle, polisin papazlar aleyhinde soruşturma başlattığını kaydeden gazete, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun konuyla ilgili açıklama yaparak, ziyaretten haberi olduğunu ve papazların, çiftliğe giriş öncesinde ilaçlandıklarını söylediğini yazdı.

Panayotu, polisin papazlarla konuştuğunu ve böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmamasını dilediğini ifade etti.

İTLAF EDİLEN HAYVANLAR İÇİN 5 MİLYON EURO TAMİNAT

Politis gazetesi de, şap hastalığı görülen hayvanların itlaf edilmesi sonrasında yeni hayvan alınabilmesi için çiftçilere 5 milyon euro tazminat ödeneceğini yazdı.

Haberde, canlı küçükbaş hayvan fiyatının 300-350 euro, inek fiyatının da 3 bin-3 bin 500 euro arasında değiştiği ve itlaf edilecek hayvan sayısına göre ödenecek tazminatın yaklaşık 5 milyon euro olarak hesaplandığı ifade edildi.