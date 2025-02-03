Tarım Dairesi yaptığı yazılı açıklamada, 7 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren 38/2023 sayılı “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası”’ ve bu yasa altında çıkarılan “Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük” uyarınca kayıt işlemlerini tamamlayan işletmelere kayıt belgesi verildiğini belirterek, kayıtlı olmayan, tanımlanmayan zeytin ve zeytin ürünlerinin ise piyasaya arz edilemeyeceğini kaydetti.

Açıklamada, Yasanın 6. maddesi 1. fıkrasına aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında, Yasanın 28. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca aylık asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Bu doğrultuda Daireye başvuru yaparak kayıt belgesi alan işletmelerin isim ve kayıtlı zeytin ve zeytin ürünlerinin tescil/etiket ismi bilgileri tablo şeklinde yayınlandı.