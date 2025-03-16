Hükümetin göreve geldiği ilk günden itibaren halka verdiği sözleri yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Üstel, gençlerin uygun fiyatlarla konut sahibi olmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım attıklarını belirtti.

İlk Temel 28 Mart’ta Güzelyurt’ta Atılıyor

Başbakanlık ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, 28 Mart’ta Güzelyurt’ta ilk sosyal konut projesinin temeli atılıyor. Bunun yanı sıra Alayköy ve Karpaz bölgelerinde de benzer projeler için hazırlıkların son aşamaya geldiği bildirildi.

Daha Çağdaş ve Uygun Fiyatlı Konutlar İçin Yasal Düzenlemeler Yapıldı

Sosyal konut projelerinin daha çağdaş, erişilebilir ve uygun ödeme koşullarıyla hayata geçirilmesi için önemli yasal düzenlemeler tamamlandı. 63/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası güncellenerek, gerekli tüm tüzükler yürürlüğe konuldu.

Kırsal Kesim Arsa Dağıtımları 5 Nisan’da Başlıyor

Öte yandan, kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin kendi topraklarında yuva kurmalarına destek olmak amacıyla 5 Nisan itibarıyla Güney Mesarya’dan başlayarak yeni kırsal kesim arsası dağıtımı yapılacak. Daha önce dağıtılan kırsal kesim arsalarının altyapı eksiklikleri büyük ölçüde tamamlanırken, yeni dağıtımların ülke geneline yayılması planlanıyor.

Ayrıca, kırsal kesim arsası sahibi olan gençlerin ev yapabilmeleri için ihtiyaç duyacakları kredilerin sağlanması konusunda da çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Başbakan Üstel, hükümetin halkın refahını artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini vurgularken, sosyal konut projeleri ve kırsal kesim destekleriyle gençlerin barınma sorununa uzun vadeli çözümler sunmayı hedeflediklerini ifade etti.